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القبض على 6 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بشبين القناطر وقليوب

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:43 م
القبض على 6 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بشبين القناطر وقليوب اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط  6 عاطلين وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث ، بالقبض على 6 عاطلين  خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة وقليوب وكفر شكر وشبين القناطر،وتم  ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 390جرام من  الحشيش المخدر ، و300 جرام من مخدر الهيروين ر ومبالغ مالية ، وقطعتى أسلحة نارية غير مرخصة وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
 
 

كفر شكر

مخدرات

تجار مخدرات

مباحث القليوبيه

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