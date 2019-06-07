القبض على عاطل وراء مقتل ربة منزل فى عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى كشف غموض واقعة مقتل سيدة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكب الحادث، وتحرر محضر بالواقعة.

تمكنت جهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، إثر إصابتها "بطلق خرطوش بالرأس" حيث أوضح زوجها أنه لدى عودته من عمله اكتشف إصابة زوجته، فنقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، ونفى علمه بملابسات إصابتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، مقيم بذات العقار سكن المجنى عليها، وبإعداد الأكمنة، بأمكن تردده تم ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش عيار 12مم – المُستخدم فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهته أقر بأنه أثناء نزوله من الشقة سكنه ممسكاً، بيده السلاح النارى المضبوط بحوزته بقصد التشاجر، مع أحد الأشخاص بالمنطقة سكنه، خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ أصابت جارته المجنى عليها، التى تصادف توقفها على سلم العقار أمام الشقة سكنها، مما أدى لحدوث إصابتها، التى أودت بحياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .