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القبض على شخص انتحل صفة شرطى واستولى على أموال بائع فى بولاق أبو العلا

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:47 ص
القبض على شخص انتحل صفة شرطى واستولى على أموال بائع فى بولاق أبو العلا سرقة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بالقاهرة، فى القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة رجل شرطة، والإستيلاء على مبلغ مالى من بائع متجول، بمنطقة بولاق أبوالعلا، وحرر محضر بالواقعة.

تم ضبط المتهم أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، فتناهى لسمعهم استغاثة بائع متجول، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، لاستيلاء أحد الأشخاص منه على مبلغ مالى، مدعياً أنه من قوة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، حيث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظف مفصول، مقيم بمحافظة الفيوم، سبق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية "نصب".

بإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


امن القاهرة

جريمة سرقة

انتحال صفة شرطة

مباحث بولاق ابو العلا

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