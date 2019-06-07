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السيطرة علي حريق أكل "حوش" و 80 نخلة في إسنا جنوب الأقصر

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:00 م
السيطرة علي حريق أكل "حوش" و 80 نخلة في إسنا جنوب الأقصر الحريق
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، في السيطرة علي حريق إلتهم 80 نخلة وحوش للتبن دون خسائر في الأرواح أو مصابين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق في أشجر النخيل بساحل القرية نجع أبنوتي بمدينة إسنا، ووجود خسائر بتفحم 80 نخلفة وإحتراق أطنان من التبن، وتدمير حوش بالكامل، وانتقل على الفور النائب محمد سيد سليمان ريس المدينة، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المدينة، ومدير الازمات أحمد المهدي، ومدير غرفة عمليات إسنا جمال عبد المحسن، وأيمن علام مشرف عام النظافة.

ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق بـ3 سيارات مطافى وماكينتين لضخ المياة، وتبين أن الحريق أسفر عن حريق 5 نخلات ملك "سيد.م.أ" و6 نخلات ملك عبد الجليل.م" و5نخلات ملك أشرف.س.م"، و4 نخلات ملك "عباس.م.ح" و7 نخلات ملك "محمد.ح" وعدد من النخيل ملك "غريب.م.ا" و"حسين.ج" وجرن تبن وحوش به غلال وغله، وتم السيطرة علي الوضع بمعرفة النقيب حامد متولى رئيس وحدة الحماية الميدانية باسنا.

 


الاقصر

حريق اشجار نخيل بالاقصر

مدينة اسنا

الحماية المدنية بالاقصر

حريق حوش بالاقصر

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