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السلطات الأمريكية تعتقل رجل حاول شن هجوم وسط نيويورك

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:10 م
السلطات الأمريكية تعتقل رجل حاول شن هجوم وسط نيويورك الشرطة الامريكية
أ ش أ

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اعتقلت السلطات في مدينة نيويورك، اليوم الجمعة، رجلا كان يحاول شن هجوم بقنابل يدوية أو أجهزة تفجير في ساحة تايمز سكوير الشهيرة وسط المدينة .

 

وذكرت قناة "الحرة " الأمريكية أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، يخضع للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI".

 

وذكرت مصادر في وحدات إنفاذ القانون إنه لا يوجد أي تهديد لتايمز سكوير في الوقت الحالي، مضيفة أن خطة سرية ساعدت في تعقب الرجل من منطقة كوينز في نيويورك لحين اعتقاله، مشيرة إلى أن المشتبه به تحدث عن رغبته في استهداف شخصيات سياسية في نيويورك وواشنطن والحصول على سترة ناسفة أو استخدامها.

 

ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام المحكمة في المنطقة الشرقية من نيويورك في وقت لاحق الجمعة

 


امريكا

الشرطة الامريكية

نيويورك

اعتقال

الارهاب

تايمز سكوير

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