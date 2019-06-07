سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 02:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الداخلية اللبنانية: لبنان ليس بيئة حاضنة للإرهاب أو الفكر التكفيرى

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:16 م
الداخلية اللبنانية: لبنان ليس بيئة حاضنة للإرهاب أو الفكر التكفيرى قوات الأمن فى لبنان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن لبنان ليست به بيئة حاضنة للإرهاب أو الفكر التكفيرى، سواء داخل الطائفة السُنّية أو فى أى منطقة لبنانية، محذرة من خطورة "الاستغلال السياسى" من قبل البعض، للهجوم الإرهابى المسلح الذى شهدته مؤخرا مدينة طرابلس (شمالى البلاد)، لتصفية حسابات سياسية بين الخصوم السياسيين.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزيرة الداخلية، ظهر اليوم الجمعة، بحضور مسئولى وكبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، لاستعراض التفاصيل وآخر المستجدات فى شأن الحادثة الإرهابية التى شهدتها مدينة طرابلس، مساء الإثنين الماضي، عشية عيد الفطر.


وأشارت إلى أن اجتماع مجلس الأمن المركزى الذى عُقد اليوم، تقرر خلاله إنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة فى كل منطقة لبنانية، تجتمع فى فروع جهاز المخابرات بالمناطق، وتتولى إدارة أى أزمة أمنية قد تطرأ، وبإشراف القضاء وحضور أحد القضاة.


وشددت الوزيرة ريا الحسن على أن الإرهابى منفذ جريمة طرابلس عبد الرحمن مبسوط، نفذ جريمته بأسلوب (الذئاب المنفردة)، وأن التصريحات الصادرة عن مسئولين أمنيين عقب الجريمة، والتى وصفته بأنه شخص غير متزن، كان المقصود منها أنه شخص "غير سوي"، وأن هذا ليس سببا لتبرير وقوع الجريمة، وإنما توصيف لحالة من "اللاإنسانية" وهو أمر يستدعى تشديد العقوبة بحق من يرتكبون مثل هذا النوع من الجرائم الإرهابية.


لبنان

الإرهاب

أخبار لبنان

طرابلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجيش اللبنانى يلقى القبض على موردى الأسلحة والقنابل لمنفذ هجوم طرابلس

الخميس، 06 يونيو 2019 11:31 م

الرئيس اللبنانى يحذر من العبث بأمن البلاد عقب هجوم طرابلس

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:02 م

الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابى بمدينة طرابلس اللبنانية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:32 م

إرهابى طرابلس لبنان يترك رسالة لصاحب شقة تحصن فيها قبل مقتله.. تعرف عليها

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:49 م

انتحار منفذ الهجوم على قوى الأمن فى طرابلس اللبنانية بتفجير حزامه الناسف

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:14 ص

الجيش اللبنانى: هجوم طرابلس الإرهابى نفذه مسلح وحيد وليست مجموعة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:07 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة