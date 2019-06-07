سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 11:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الروسية: أمريكا تفسد العلاقات التجارية بين دول العالم

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:14 ص
الخارجية الروسية: أمريكا تفسد العلاقات التجارية بين دول العالم فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن "ما يفعله الأمريكان فى العالم هو إفساد للعلاقات التجارية بين الدول" .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - فى تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، على هامش أعمال منتدى بطرسبورج الاقتصادى - "إن المنتدى يتيح اقتراح شيء جديد للعالم، ويجب أن تولى واشنطن اهتماما أقل بالسياسيين، فأثرهم كبير وعليهم الخجل لأنهم ولسنوات نادوا بعدم تأثير السياسية على الاقتصاد والأعمال أما ما يفعلونه فى العالم هو تأثير على الأعمال وإفساد للعلاقات التجارية".

وأضافت أن مستقبل العلاقات مع بريطانيا سيكون مشرقا فى مختلف المجالات، لا سيما بعد مغادرة رئيسة الوزراء تيريزا ماى وحكومتها.

يُذكر أن منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى انطلق - أمس - فى مدينة سان بطرسبورج الروسية، ويستمر حتى الثامن من يونيو الجاري، ويعد حدثا سنويا اقتصاديا روسيا يُعقد منذ عام 1997، ويشارك فيه بشكل أساسى مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية ورؤساء دول ورؤساء حكومات.

 


الخارجية الروسية

روسيا

أخبار روسيا

أمريكا

العلاقات التجارية

دول العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة