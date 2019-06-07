سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 11:22 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يقضى على عدد من الإرهابيين ويدمر إمداداتهم بريف حماة

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:20 ص
الجيش السورى يقضى على عدد من الإرهابيين ويدمر إمداداتهم بريف حماة الجيش السورى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت وحدات من الجيش السورى العاملة فى حماة، اليوم الجمعة على مجموعات إرهابية هاجمت النقاط العسكرية على محور تل الجبين وتل ملح بالريف الشمالى الغربى بالتوازى مع ضربات مركزة على إمداداتها القادمة من ريف إدلب الجنوبي.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات من الجيش ردت على خروقات المجموعات الإرهابية برمايات مكثفة بسلاح المدفعية على أوكار ومواقع انتشار إرهابيى (كتائب العزة) فى بلدات مورك وكفرزيتا والأربعين وحصرايا بالريف الشمالى الغربي، أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين بين صفوفهم وتدمير إمداداتهم وتجمعاتهم ومنصات إطلاق صواريخ وأوكار لهم كانوا يتخذون منها منطلقا لتنفيذ اعتداءاتهم.


وأوضحت أن وحدات الجيش اشتبكت مع إرهابيين تسللوا إلى محيط قريتى كفرهود وتل ملح بريف محردة الشمالى الغربي، واستعادت عددا من النقاط بعد إيقاع العديد من القتلى بين صفوف الإرهابيين وتدمير آلياتهم وبدأت بملاحقة فلولهم فى المنطقة.

 

وأوقعت وحدات من الجيش أمس قتلى ومصابين بين إرهابيى تنظيم (جبهة النصرة) ودمرت لهم مقرات قيادة فى بلدة معرتحرمة بريف إدلب الجنوبى وبلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي.


الجيش السورى

حماة

سوريا

أخبار سوريا

إدلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سوريا وأوسيتيا الجنوبية تبحثان تبادل البعثات الدبلوماسية

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:33 ص

سيناتور أمريكى: الحرب في سوريا ستنتهى بسرعة حال انسحاب القوات الأمريكية

الخميس، 06 يونيو 2019 10:12 ص

ترحيل امرأتين على صلة بداعش و6 أطفال لأمريكا من سوريا

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:22 م

"الدفاع الروسية": رصد 27 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:05 ص

الولايات المتحدة: لا نسعى لتغيير النظام فى سوريا ومصير الأسد يقرره الشعب

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:00 ص

واشنطن: "داعش" قد يعود إلى الساحة عبر "خلاياه النائمة" فى سوريا والعراق

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:00 ص

الأمم المتحدة: إمدادات الغذاء تحولت إلى سلاح حرب فى شمال سوريا

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة