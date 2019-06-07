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التطوير العقارى: إنشاء صندوق لدعم الفائدة أحد آليات تطبيق مبادرة 500 ألف شقة

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:00 ص
التطوير العقارى: إنشاء صندوق لدعم الفائدة أحد آليات تطبيق مبادرة 500 ألف شقة مساكن- عمارات- أرشيفية
كتب- أحمد حسن

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قال عمرو سليمان، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، إن تطبيق مبادرة شعبة الاستثمار العقارى الخاصة بتنفيذ 500 ألف وحدة لمحدودى ومتوسطى الدخل ، يجب أن يتم توفر اليات تطبيقها والتى تتعلق بتوفير التمويل اللازم.

وأضاف عمرو سليمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن من بين الاليات التى تسعى غرفة التطوير العقارى لتطبيقها استعدادا لتنفيذ المباردة هى إنشاء صندوق لدعم الفادة، بحيث يتم تخصيص 1 % على كل الوحدات التى تتخطى مبلغ الـ2 مليون جنيه لهذا الصندوق.

وأوضح أنه فى حال تطبيق ذلك، سيكون رأس مال الصندوق مبلغ يتراوح من 3 إلى 4 مليار جنيه، وهو ما يساهم فى تخفيض الفائدة على القروض ، وخاصة قروض التمويل العقارى لـ10 %، وهو ما يسمح ببناء وحدات وبيعها للمواطنين بفترات تقسيط كبيرة.

وفيما يتعلق بقضية مد فترات التقسيط يضر بالعميل والشركة، قال عمرو سليمان، أن هناك بعض الشركات الكبرى تلجأ لمسألة التوريق مع البنوك بالشيكات الخاصة بأقساط العملاء، وهو ما يعمل على استفادة الطرفان معا الشركة والبنك، فضلا عن الاستفادة الأخرى التى تعود على العميل من ناحية حصوله على وحدة بفترات تقسيط كبيرة.

وحول تراجع مبيعات الوحدات الفاخرة، قال نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، أن ذلك التراجع سيستمر كثيرا، وخاصة أن هناك حالة من التشبع حدثت داخل القطات العقارى المتعلقة بالوحدات الفاخرة، لافتا إلى أن حالة التشبع تجبر لشركات العقارية على تقليل مساحة الوحدات السكنية


وزاره الاسكان

القطاع العقارى

الشركات العقاريه

الوحدات الفاخرة

غرفة التطوير العقارى

شعبة الاستثمار العقارى

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