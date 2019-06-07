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"البنتاجون" يمهل أنقرة حتى 31 يوليو للعدول عن صفقة صواريخ (S-400) الروسية

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:23 م
"البنتاجون" يمهل أنقرة حتى 31 يوليو للعدول عن صفقة صواريخ (S-400) الروسية منظومة اس 400 الروسية
أ ش أ

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أمهلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تركيا حتى الـ 31 من يوليو المقبل للتخلي عن شراء أنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي. وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة .

 

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، في وقت سابق، بأن البنتاجون سيعلن رسميا إلغاء برنامج المقاتلات (إف-35) مع تركيا وإعادة الطيارين الأتراك إلى بلدهم.

 

وذكرت أن أربعة طيارين أتراك حاليا في قاعدة لوك الجوية في أريزونا، وهناك طياران تركيان إضافيان في القاعدة يقومان بالتدريس، مشيرة إلى جانب هؤلاء العسكريين الأتراك الستة، يتلقى 20 تركيا من العاملين في صيانة الطائرات التدريب في القاعدة.

 

وكانت واشنطن قد قررت، في وقت سابق، عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك للتدريب على مقاتلات (إف-35).

 

ودخلت تركيا والولايات المتحدة، الشريكتان في حلف شمال الأطلسي، في خلاف منذ شهور بسبب طلبية تركية لشراء منظومة إس-400 الدفاعية الروسية التي ترى فيها واشنطن تهديدا لمقاتلات (إف-35) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وتعتزم أنقرة شراءها أيضا. وتقول الولايات المتحدة إنه لا يمكن لأنقرة امتلاك المنظومة الروسية والمقاتلات الأمريكية.

 


امريكا

روسيا

تركيا

اس 400

البنتاجون

مقاتلات

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