البحرية الأمريكية تصف حادث احتكاك طراد بسفينة روسية بغير المحترف

وكالات الأنباء

علقت القوات البحرية الأمريكية، على الحادث الذى وقع بين الطراد الأمريكى "تشانسيلورزفيل"، والسفينة الحربية الروسية "الأميرال فينوجرادوف" فى بحر الصين الشرقى، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

ووصفت قيادة القوات البحرية الأمريكية، تصرف طاقم السفينة الروسية، بـ "غير المحترف" والمفتقد للمهنية ،وقالت القيادة الأمريكية، إن السفينة الروسية ، "نفذت مناورة مفاجئة تجاه الطراد الأمريكى Chancellorsville"،وزعم الجانب الأمريكي، أن السفينة الروسية، اقتربت من الطراد لمسافة 15-30 مترا.

وقبل ذلك أفادت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي، بأن السفينة الحربية الأمريكية "تشانسيلورزفيل"، قطعت صباح اليوم الجمعة، بشكل مفاجئ مسار السفينة الروسية الثقيلة المضادة للغواصات "الأميرال فينوغرادوف" فى بحر الصين الشرقي.

ولتفادى الاصطدام بين السفينتين، اضطر طاقم السفينة الروسية، لتنفيذ مناورة وفقا لما تفترضه مثل هذه الحالات الطارئة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسى إنه "تم إرسال احتجاج إلى قيادة السفينة الأمريكية عبر الموجة الدولية، بأن مثل هذه الأعمال مرفوضة".

ويؤكد الجانب الروسي، أن المسافة بين السفينتين، وصلت إلى 50 مترا تقريبا.