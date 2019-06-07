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الانتهاء من 2.7 مليون كارت للفلاح.. ولجان لاستكمال بطاقات الحائزين

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:10 م
الانتهاء من 2.7 مليون كارت للفلاح.. ولجان لاستكمال بطاقات الحائزين كارت الفلاح
كتب عز النوبى

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أكد  تقرير شئون مديريات  الزراعة ، أن العدد الكلى للاستمارات المسجلة للحائزين فى منظومة الحيازة الاليكترونية  "كارت الفلاح " بلغت 3 مليون و250 ألف استمارة مسجلة ، وعدد الكروت المطبوعة والمعتمدة بلغت 2 مليون وألف 750 بطاقة بعد تنقية البيانات، على أن يتم تفعيل المنظومة قريبا ، من المستهدف وصولهم إلى 6.5 مليون كارت عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن. 
 
وأضاف  التقرير ، أن هناك لجانا مكثفة من قبل قطاع الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة تواصل تكثيف لجانها للتواصل مع كل المزارعين فى كل القرى والنجوع والوحدات والجمعيات الزراعية، لسرعة استيفاء البيانات الخاصة بهم فى الجمعيات الزراعية القريبة منهم، لاستكمال منظومة كارت الفلاح واصدار  البطاقات ، بما سيساهم فى ضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم.
 
كان قطاع الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة، بدأت مرحلتها الثالثة لاستكمال منظومة كارت الفلاح "الحيازة الإلكترونية"، من خلال لجانها المكثفة للتواصل مع كل المزارعين فى كل القرى والنجوع والوحدات والجمعيات الزراعية ، لسرعة استيفاء البيانات الخاصة بهم فى الجمعيات الزراعية القريبة منهم، بما سيساهم فى ضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم.
 
 وأكد تقرير، أن منظومة كارت الفلاح، تساهم فى وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، بالاعتماد على قاعدة بيانات مدققة تسهل من مهمة متخذ القرار، ومن المستهدف وصول المنظومة إلى 5.5 مليون كارت عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة.
 
وأوضح التقرير، أن منظومة الكارت الذكى ستسهل على المزارعين للحصول على الحصص المقررة لهم من أسمدة مدعمة ومبيدات وتقاوى مميزة وكل مستلزمات الإنتاج الزراعي، كذلك سيساهم فى تيسير عمليات صرف أية مستحقات مالية للمزارعين مقابل توريد المحاصيل من خلال ماكينات الصراف الآلى دون الحاجة للعودة إلى الجمعيات الزراعية، وبدون تدخل أى وسطاء تحول دون وصول الدعم لمستحقيه.
 
 
 
 

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استمارات كارت الفلاح

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