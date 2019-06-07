الأمن اللبنانى يحبط تهريب 24 سوريا إلى داخل الأراضى اللبنانية

بيروت /أ ش أ/

تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية، من إحباط عملية لتهريب 24 شخصا يحملون الجنسية السورية من بينهم 8 سيدات، إلى داخل الأراضى اللبنانية، بعدما كانوا قد تسللوا عبر الحدود المشتركة للبلدين.

وأعلنت شعبة المعلومات "الاستخبارات" بجهاز قوى الأمن الداخلى أنها أحبطت عملية التهريب التى جرت عبر بلدة (الصويري) فى منطقة البقاع الحدودية، بعدما أقدموا على التسلل إلى الأراضى اللبنانية خلسة، مشيرة إلى أنه جرى إحالة جميع الأشخاص المتسللين، إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.