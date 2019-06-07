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اعرف عدد ساعات نومك على حسب سنك.. 8 ساعات يوميا أقل مدة

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:14 م
اعرف عدد ساعات نومك على حسب سنك.. 8 ساعات يوميا أقل مدة نوم ـ أرشيفية
كتبت هند عادل

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نتيجة للروتين اليومى والانشغال بالكثير من الأعمال قد لا يحصل الفرد على عدد ساعات كاف يوميا وهو أمر يترتب عليه الكثير من المشاكل الصحية والذهنية وفقدان التركيز، ويصل الأمر إلى عدم القدرة على القيام بالمهام اليومية، حسبما أكد موقع "healthline".

وفقًا لدراسة طبية أجريت عام 2018 على أكثر من 10 آلاف شخص فإن قدرة الجسم على العمل تنخفض إذا لم يكن النوم فى نطاق يتراوح بين سبع وثمانى ساعات وجد الباحثون المهارات اللفظية ومهارات التفكير والقدرة الشاملة على التفكير لم يكنوا بكامل طاقتهم، فهناك حاجة إلى سبع إلى ثمانى ساعات من النوم فى الليلة لأداء أفضل.

 

نشاطات يومية مرتبطة بساعات النوم

التواصل

التخطيط

اتخاذ قرار

 

ما مقدار النوم الموصى به؟

الكثير منا لا يحصلون على قسط كاف من النوم وفقًا للمصدر الموثوق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فيما يلى توصيات مدة النوم الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنوم للأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من اضطرابات النوم:

المواليد: 14 إلى 17 ساعة

الرضع: من 12 إلى 15 ساعة

الأطفال الصغار: من 11 إلى 14 ساعة

مرحلة ما قبل المدرسة: من 10 إلى 13 ساعة

الأطفال فى سن المدرسة: من 9 إلى 11 ساعة

المراهقون: من 8 إلى 10 ساعات

الشباب البالغين: من 7 إلى 9 ساعات

البالغون: من 7 إلى 9 ساعات

كبار السن: من 7 إلى 8 ساعات

أعراض قلة النوم

النعاس المفرط

تثاؤب

نقص التركيز

التهيج

التعب خلال النهار

نسيان

القلق

الهلوسة


النوم

قله النوم

عدد ساعات النوم

مشاكل النوم

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