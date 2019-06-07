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اعراض المغص الكلوى منها الألم عند التبول والغثيان

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:00 ص
اعراض المغص الكلوى منها الألم عند التبول والغثيان المغص الكلوى
كتبت فاطمة خليل

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المغص الكلوي هو ألم شديد في أسفل الظهر أو الجانبين، عادة ما يكون الألم على جانب واحد، ولكن قد يكون على جانبي أسفل الظهر، قد يبدأ المغص الكلوي بسرعة ويأتي ويصبح أسوأ مع مرور الوقت، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض المغص الكلوى، وفقاً لما ذكر موقع "drugs".

اعراض المغص الكلوى 2
 المغص الكلوى 

اعراض المغص الكلوي
 

هناك العديد من الأعراض التى ترتبط بالمغض الكلوى وتشمل:

-ألم شديد في الظهر أو البطن أو الفخذ.

-ألم عند التبول.

-قئ وغثيان.

-الشعور بالحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان.

-التبول أقل مما هو طبيعي بالنسبة لك.

-حمى أو ارتفاع درجة الحرارة.

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اعراض المغص الكلوى 

اسباب المغص الكلوي
 

اسباب المغص الكلوي أهم الأسباب هو انسداد المسالك البولية، التي تشمل: الكليتين والحالب والمثانة ومجرى البول، يحمل الحالب البول من كليتيك إلى المثانة أما مجرى البول يحمل البول إلى الخارج عند التبول، والسبب الأكثر شيوعا للانسداد في المسالك البولية هو حصى الكلى، والجلطات الدموية، وتقلصات الحالب ، والأنسجة الميتة التي قد تعمل علي سد القناة البولية.

تشخيص المغص الكلوي
 

-اختبارات الدم والبول قد تظهر العدوى أو تعطل وظائف الكلى.

-قد تظهر الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي على حصوات الكلى أو غيرها من أسباب الألم.

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 المغص الكلوى 

علاج المغص الكلوي
 

الأدوية قد تساعد في تقليل الألم وتشنجات العضلات، قد تحتاج أيضًا إلى دواء لتهدئة معدتك والتوقف عن التقيؤ.

قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإزالة الانسداد  قد تكون هناك حاجة أيضًا لعملية جراحية إذا كانت كليتك لا تعمل بشكل صحيح.

ويمكنك إدارة الأعراض المتعلقة بالمغص الكلوى باتباع مجموعة من الخطوات:

-اشرب الكثير من السوائل للمساعدة في تقليل الألم وعلاج انسداد المسالك البولية، اسأل عن كمية السوائل التي يجب شربها كل يوم وأي السوائل هي الأفضل لك قد تحتاج إلى شرب حوالي 3 لترات (12 كوب) من السوائل يوميًا، يجب أن يكون نصف مجموع السوائل اليومية من الماء.

- التبول في مصفاة لجمع حصى الكلى وابحث عن الأحجار.

-تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، تشمل الأطعمة الصحية الفواكه والخضروات وخبز الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفاصوليا واللحوم الخالية من الدهن والأسماك. قد تحتاج إلى زيادة كمية الفاكهة الحمضية التي تتناولها ، مثل البرتقال.

تجنب النشاط في درجات الحرارة الساخنة، قد تسبب لك الحرارة الجفاف وقلة التبول.


اعراض المغص الكلوى

المغص الكلوى

علاج المغص الكلوى

اسباب المغص الكلوى

تشخيص المغص الكلوى

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