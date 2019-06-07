اعترافات تاجر مخدرات فى بولاق الدكرور: أحصل على الحشيش من عاطل بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، عن مصدر حصوله على مخدر الحشيش المضبوط بحوزته، وتبين أنه عاطل مقيم بالجيزة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه.

واعترف المتهم أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، حيث يتواصل معهم هاتفيا، لتحديد مكان موعد لقائهم، مضيفا أنه يستغل احتفالات عيد الفطر فى ترويج المواد المخدرة.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 600 جرام من مخدر الحشيش، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة، لبيعها لعملائه، فحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.