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إنقاذ حياة مسن يعانى من تمدد الشريان الأورطى بمستشفى جامعة أسيوط

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:24 ص
إنقاذ حياة مسن يعانى من تمدد الشريان الأورطى بمستشفى جامعة أسيوط أشعة الشريان الأورطى للمريض
أسيوط - محمود عجمي

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نجح فريق طبى بقسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة أسيوط، فى إنقاذ حياة مسن يبلغ من العمر 75 عاما، يعانى من آلام بالبطن والظهر ومن تمددات الشريان الأورطى البطنى والصدرى، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والمشرف على كلية الطب، والدكتور مصطفى سعد رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية .

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو العيون مدرس جراحة الأوعية الدموية ومسئول الفريق الطبى الخاص بالعملية، للـ "اليوم السابع" أنه تم تكوين فريق التدخل بالقسطرة يضم الدكتور أشرف محمد أبو بكر مدرس جراحة الأوعية والدكتور عثمان محمود أحمد مدرس جراحة الأوعية، وبمناظرة المريض وعمل الأشعة والقياسات المطلوبة تبين قرب شريان الكلى الأيمن من التممد الأورطى والذى لا يسمح بتركيب الدعامات والمغطاة بالطريقة العادية "EVAR" وكان الحل هو اللجوء إلى تقنية chimney technique for rt renal artery"" حتى تسمح بتركيب الدعامات المغطاة واستبعاد التمدد الأنيورزمى من الدورة الدموية .

وأضاف الدكتور هشام أبو العيون مدرس جراحة الأوعية الدموية، أظهرت الفحوصات الطبية وجود ضعف شديد بعضلة القلب وكفاءة القلب 29% مما يجعل التدخل الجراحى أو التخدير فى غاية الخطورة على حياة المريض، كما تم مناظرة المريض وعمل أشعة الدوبلكس والأشعة المقطعية متعددة المقاطع على شرايين البطن، والتى أظهرت تمدد بالشريان الأورطى قطره حوالى 8 سم.

وأوضح الدكتور عثمان محمود أحمد المدرس بقسم جراحة الأوعية الدموية، إنه بعد نقاش موسع بين فريق التدخل وبين فريق التخدير بقيادة الدكتور سعيد متولى مدرس التخدير والعناية وفريقه المعاون عن أحسن الطرق لإجراء القسطرة، واستقر الرأى على إجراء القسطرة تحت مخدر موضعى مع وجود قسطرة "epidural" فى حاله الحاجة لها.

 

وأشار الدكتور عثمان محمود، إلى إجراء التدخل عن طريق القسطرة التداخلية وتركيب الدعامات المغطاة للشريان الأورطى البطنى وتركيب دعامة مغطاة بشريان الكلى الأيمن عن طريق مدخل شريانى تحت الأبط الايسر بتقنية "Chimney technique"، وأظهرت الأشعة بالصبغة بعد التدخل استبعاد التمدد ونجاح الدورة الدموية مع سريان الدم بصوره طبيعيه لشرايين الطرفين السفليين وشريان الكلى الأيسر والأيمن .

وتابع "خرج المريض إلى العناية لمتابعة عضلة القلب والضغط لمدة 24 ساعة" ثم خرج فى صحة جيدة للقسم الداخلى استعدادا للخروج من المستشفى، مؤكدا أن قسم جراحة الأوعية الدموية وجامعة أسيوط أجرى الحالة الثامنة من علاج تمددات الشريان الأورطى البطنى والصدرى بتقنية الدعامات المغطاة وهى الأولى من نوعها فى صعيد مصر، التى تستخدم فيها طريقةchEVAR وهى التى يستخدم فيها دعامات للشريان الكلوى بتقنية الـ Chimney إضافة إلى عملية الـ EVAR المتقدمة، وكذالك هى الحاله الأولى فى صعيد مصر تجرى تحت مخدر موضعى .

 

 

 

 

 


اسيوط

جامعة اسيوط

مستشفى جامعة أسيوط

تمدد بالشريان الاورطى

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