إقبال كبير على قلعة قايتباى فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت قلعة قايتباى تزايد الإقبال فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك من الشباب وأهالى الإسكندرية، وشهدت ساحة القلعة اللعب وركوب الدراجات والخيل.

وصرح محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، بأن القلعة شهدت إقبالا كبيرا فى أول وثانى أيام العيد وتزايد الإقبال فى اليوم الثالث، مشيرا إلى أنه تقرر وللعام الثالث علي التوالى مد ساعات العمل بقلعة قايتباى حتي الساعة السادسة مساء اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى 30-9-2019.

وأشار مدير عام آثار الإسكندرية، فى تصريحات صحفية، إلى أن ذلك جاء بناء علي موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وفي إطار الحرص علي إتاحة مزيد من الوقت لدخول العدد الأكبر من الزائرين للاستمتاع بالمعلم الاثري الهام.

وأكد متولى أنه تم تكليف عدد كبير من المفتشين للشرح لجموع الزائرين لتلقي المعلومة عن الاثر الهام، وكذا تكليف الحراسة الخاصة بمنطقة آثار الاسكندرية للحرص علي سلامة الزائرين بعدم تسلق الاسوار كذا التنبيه بعدم الكتابة علي الجدران وعدم إلقاء المخلفات وتم التوجيه لدي شركة النظافة الخاصة بالتواجد بكامل طاقتها للحرص علي إظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق.



قلعة قايتباى