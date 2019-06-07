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إصابة 11 شخصا بينهم 7 أطفال فى حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بالغردقة

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:02 م
إصابة 11 شخصا بينهم 7 أطفال فى حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بالغردقة حادث تصادم سيارة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب صباح اليوم الجمعة، 11 شخص، بينهم 7 أطفال، أثر وقوع حادث تصادم سيارة كانت تقلهم، بعمود إنارة بطريق الأحياء أمام مديرية أمن البحرالأحمر، تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة أمام مديرية الأمن.

 

بالانتقال تبين إصابة 11 شخصا بينهم 7 أطفال، وتبين أن جميع الإصابات خفيفية ما بين كدمات وكسور متفرقة بالجسم. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


البحر الاحمر

تصادم سيارة بعمود انارة

طريق الاحياء

مديرية امن البحر الاحمر

مستشفى الغردقة العام

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