إخلاء منصة نفط بحرية نرويجية بعد اصطدام سفينة بها

وكالات الأنباء

ذكرت وكالة "رويترز" أن شركة Equinor النرويجية للنفط أخلت منصة لاستخراج النفط في بحر الشمال بعد اصطدامها بسفينة إمداد الليلة الماضية.

ونقلت الوكالة عن الشركة النرويجية قولها إن أحدا من العاملين الـ276 في منصة "ستاتفيورد" لم يتعرض للإصابة، مضيفة أنه يجري حاليا تقييم حجم الأضرار.

وأكدت Equinor في بيان على موقعها الإلكتروني أن المنصة متوقفة عن العمل حاليا، ولم تجر فيها أي عمليات إنتاج لحظة وقوع الحادث، وأضافت أن سفينة الإمداد دون الحاجة لمساعدة تتجه نحو البر، وعلى متنها 12 شخصا.