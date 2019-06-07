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أفضل أداء أسبوعى للأسهم الأوروبية فى شهرين.. والفرنسية تتألق

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:45 م
أفضل أداء أسبوعى للأسهم الأوروبية فى شهرين.. والفرنسية تتألق الأسهم الأوروبية
رويترز

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حققت الأسهم الأوروبية أفضل أداء أسبوعى لها منذ أوائل إبريل، اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية فى باريس، على خلفية أمل فى أوساط المستثمرين بأن تدعم البنوك المركزية النمو العالمى بمزيد من سياسات التيسير النقدى.
 
وقلص البنك المركزى الألمانى، توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا وأصبحت أسواق النقد بمنطقة اليورو تأخذ فى حساب الأسعار فرصة تبلغ 60 %، لأن يخفض البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة عشر نقاط أساس بنهاية السنة، فى حين تباطأ نمو الوظائف الأمريكية تباطؤا حادا فى مايو، مغذيا توقعات خفض الفائدة الأمريكية فى 2019.
 
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.9 %، مع صعود الأسهم فى باريس 1.6 %، وزادت الأسهم المدرجة فى فرانكفورت 0.8 %، بينما صعدت نظيرتها فى لندن 1%.
 
وكتب كريس بوشامب كبير محللى السوق لدى آي.جى فى مذكرة "المستثمرون يواصلون الشراء بكثافة فى الأسهم، حيث يتوج تقرير الوظائف وموجة صعود الأسهم التى تلته أسبوعا جيدا للغاية لأسواق الأسهم."
 
وصعد سهم سانوفى 4.4 % ليرفع المؤشر الفرنسى ومؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي، بفعل أنباء أن الشركة اقتنصت بول هودسون من نوفارتس ليصبح رئيسها التنفيذى الجديد فى وقت لاحق من العام الحالي.
 
وتصدر سهم ايه.اس.آر الهولندية للتأمين الأداء على ستوكس 600 بصعوده 5.8 % بعد أن وافقت منافستها فيفات، التى سبق أن قدمت ايه.اس.آر عرضا لشرائها، على أن تشتريها أثورا الأوروبية للتأمين على الحياة غير المدرجة فى البورصة.
 
وتألقت أسهم التكنولوجيا، الحساسة على نطاق واسع لتطورات حرب التجارة، ليصعد مؤشر القطاع اثنين بالمئة. ووصف الرئيس الصينى شى جين بينغ اليوم نظيره الأمريكى دونالد ترامب بالصديق وقال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة لا ترغب فى قطع الأواصر الاقتصادية مع الصين.
 

الاسهم الاوروبية

اليورو

اقتصاد امريكا

باريس

البنك المركزى الأوروبى

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