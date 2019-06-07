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أسعار الخضروات اليوم الجمعة 7-6-2019 بسوق العبور..والليمون بـ35 جنيه للكيلو

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:52 م
أسعار الخضروات اليوم الجمعة 7-6-2019 بسوق العبور..والليمون بـ35 جنيه للكيلو سوق خضار
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 7-6-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.
 
 
وسجل سعر كيلو الليمون البلدى بين 29-35 جنيه للكيلو، كيلو الطماطم ما بين 2 – 5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 1.5 – 3 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 2 – 5 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 2.5 – 5 جنيها، وبلغ سعر البطاطس ما بين 2.5- 4 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 – 3 جنيه للكيلو.
 
 
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 2 – 3 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 6 - 9 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 2 إلى 3.5 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 3 – 4 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 3 - 5 جنيهات.
 

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

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سوق العبور

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