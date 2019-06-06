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وكيل التربية والتعليم يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة بالدقهلية

الخميس، 06 يونيو 2019 03:18 م
وكيل التربية والتعليم يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة بالدقهلية اجتماع وكيل التعليم مع رؤساء لجان الثانوية العامة
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

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عقد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية العامة ومديرى الإدارات التعليمية، بحضور كل من حامد أبو العنين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد هيكل، مدير عام التعليم العام، وعبد القادر إبراهيم عبد القادر، رئيس الكنترول، وحازم الألفى، رئيس لجنة إدارة الثانوية العامة، ووليد محى، مدير إدارة الأمن، لوضع الخطوط العريضة للعمل أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة، والتى تبدأ السبت المقبل الموافق 8 يونيو الجارى.

وأوصى وكيل الوزارة خلال الاجتماع بضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة، ومنع الغش بكافه صوره والتصدى بكل حزم للغش.

وشدد على وضع جدول الإمتحان، والتعليمات الامتحانية فى أماكن واضحة باللجنة، ومنع استخدام التليفون المحمول للملاحظين، وعدم دخول التليفون مع الطالب فى اللجنة الامتحانية، وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات

وأكد على رؤساء اللجان ضرورة ضبط النفس فى التعامل مع الطلبة وعدم افتعال مشكلات، واحتواء المشكلات وسرعة حلها، والتواصل مع غرفة العمليات بالمديرية ولجنه إدارة الثانوية العامة والكنترول فى حالة حدوثها.


الدقهلية

امتحانات الثانوية العامة

تعليم الدقهلية

رؤساء لجان الثانوية العامة

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