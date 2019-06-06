مصلحة الدمغة والموازين: لجان لمراقبة محال الذهب والفضة خلال أيام العيد

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء مهندس عبد الله منتصر، مدير مصلحة الدمغة والموزاين التابعة لوزارة التموين ، أن هناك لجان مشكلة لتكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب والفضة خلال أيام العيد ، موضحا أن مهام تلك اللجان التأكد من عدم التلاعب فى المنتجات المطروحة بالأسواق، خاصة وأن هذه الأيام يزداد فيها معدلات إقبال المواطنين على شراء منتجات المعادن الثمينة، كما سيتم تكثيف الرقابة على المحلات على محطات الوقود لمطابقة طلمبات هذه المحطات بالمواصفات القياسة.

وقال منتصر، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ،وجهت باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات المشغولات الذهبية، وأنه يتم دمغ المعادن الثمينة بالمصلحة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية .

وأشار رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الى أنه جار الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى اختبار أعيرة المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، كما يتم حاليا تكثيف الحملات الرقابية على المحلات التى تطرح المشغولات الذهبية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ،كما أن المصلحة بصدد اطلاق خط ساخن لتلقى الشكاوى من المواطنين حول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة وكذلك الشكاوى المتعلقة بعدادات الكهرباء والغاز والمياه والموازين وعدادات طلمات الوقود .