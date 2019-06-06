حكومة اليابان ترتب لزيارة رئيس الوزراء لإيران قريبا

(رويترز)

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الخميس، إن الحكومة ترتب لزيارة رئيس الوزراء شينزو آبي لإيران في المستقبل القريب.

وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدا سوجا للصحفيين في إفادة دورية إن العمل لا يزال جاريا بشأن تفاصيل الزيارة التي ذكر الإعلام الياباني أنها ستكون الأسبوع المقبل.

تأتي زيارة آبي المحتملة وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وبعد عام من انسحاب واشنطن من اتفاق بين طهران وقوى عالمية يهدف لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وفي زيارة لليابان نهاية الشهر الماضي رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساهمة آبي في التعامل مع قضية إيران بعدما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن رئيس الوزراء يدرس زيارة طهران.

وسيكون آبي أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران أثناء وجوده في منصبه خلال أكثر من 40 عاما.