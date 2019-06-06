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جهاز المشروعات: توفير 97 ألف فرصة عمل جديدة بالربع الأول من 2019

الخميس، 06 يونيو 2019 05:00 ص
جهاز المشروعات: توفير 97 ألف فرصة عمل جديدة بالربع الأول من 2019 نيفين جامع
كتب – إسلام سعيد

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كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نمو التمويلات والقروض التى يقدمها الجهاز لتسجل 1.47 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019، مشيرة إلى تمويل أكثير من 62 ألف مشروع صغير ومتناهى وفرت 97 ألف وظيفة جديدة.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى المبالغ المنصرفة للمشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة سجلت 469.3 مليون جنيه مولت 6764 مشروعا وفرت قرابة 8544 فرصة عمل جديدة، لافتة إلى أنه تم صرف 214.6 مليون جنيه لعدد 846 مشروعا وفرت 4585 فرصة عمل عن طريق الإقراض المباشر.

وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة حصلت على إجمالى تمويل 683.9 مليون جنيه لعدد 7610 وفرت 13.129 فرصة عمل مباشرة، مضيفة "وفيما يتعلق بالمشروعات متناهية الصغر، فإنه تم إتاحة 795 مليون دولار لعدد 54330 مشروعا، وأتاحت 84.251 فرصة عمل.

 


جهاز المشروعات

اخبار الاقتصاد

التمويل متناهى الصغر

تمويل المشاريع الصغيرة

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