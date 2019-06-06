اعرف جسمك.. الحجاب الحاجز مجموعة عضلات تنظم عملية دخول وخروج النفس

كتبت هند عادل

الحجاب الحاجز هو العضلات الأساسية المستخدمة في التنفس وتقعد هذه العضلات على شكل قبة أسفل الرئتين والقلب ينقبض باستمرار أثناء دخول وخروج النفس حسبما ذكر موقع ."healthline".

والحجاب الحاجز عبارة عن عضلة هيكلية رفيعة تقع عند قاعدة الصدر وتفصل البطن عن الصدر ويتسطح عند استنشاق الهواء ما يخلق تأثير الفراغ وخلال عملية الزفير يسترخي الحجاب الحاجز ويدفع الهواء من الرئتين.

وللحجاب الحاجز بعض الوظائف غير التنفسية حيث يزيد من ضغط البطن لمساعدة الجسم على التخلص من القيء والبول والبراز كما يضع الضغط على المريء لمنع ارتداد الحمض.

يتحكم العصب الحجابي الذي يمتد من الرقبة إلى الحجاب الحاجز في حركة الحجاب الحاجز، وهناك ثلاثة فتحات كبيرة في الحجاب الحاجز تسمح لهياكل معينة بالمرور بين الصدر والبطن.

تشمل هذه الفتحات:

فتحه المريء

يمر المريء والعصب المبهم الذي يتحكم في جزء كبير من الجهاز الهضمي من خلال هذه الفتحة.

فتحه الأبهر لشريان الأورطي

الشريان الرئيسي للجسم الذي ينقل الدم من القلب يمر عبر الفتحة الأبهري والقناة الصدرية الوعاء الرئيسي للجهاز اللمفاوي، تمر أيضًا من خلال هذا الفتح.

فتحه كافال

يمر الوريد الأجوف السفلي وهو الوريد الكبير الذي ينقل الدم إلى القلب عبر هذه الفتحة.