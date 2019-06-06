اعراض النقرس الم في كعب القدم

كتبت هند عادل

الشعور بالألم فى كعب القدم هو أمر شائع، وقد يعتقد البعض أنها نتيجة الوقفة على القدم لمدة طويلة، ولكن فى الحقيقة إنها هجوم لمرض النقرس، فمن الشائع أنه يظهر بإصبع القدم الأكبر لكنه له أماكن أخرى يهاجمها وهى كعب القدم، حسبما ذكر موقع "مايو كلينك".

ما هو مرض النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الناجم عن ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الجسم، ويمكن أن يشكل حمض اليوريك الزائد مادة تسمى بلورات اليورات، وعندما تؤثر هذه البلورات على المفصل، مثل الكعب، فقد ينتج عنه أعراض مفاجئة وحادة.

أعراض الإصابة بالنقرس

- ألم.

- تورم.

- إيلام بالضغط.

- احمرار.

- تشخيص النقرس في الكعب.

- فى حالة الشعور بألم شديد فى الكعب يستدعى ذلك التوجه إلى الطبيب فورا لإجراء عدد من الفحوصات الطبية للتأكد من ذلك.

- فحوصات كشف النقرص فى الكعب.

- فحص الدم لقياس مستويات حمض اليوريك والكرياتينين في الدم.

يمكن أن يؤدي اختبار الدم إلى نتائج مضللة، لأن بعض الأشخاص الذين يعانون من النقرس ليس لديهم مستويات غير عادية من حمض اليوريك لدى البعض الآخر مستويات عالية من حمض اليوريك، لكن لا تواجه أعراض النقرس.

- أشعة سينية

قد يوصي الطبيب بأشعة إكس، ليس بالضرورة لتأكيد النقرس ولكن للمساعدة في استبعاد الأسباب الأخرى للالتهابات.

- الموجات فوق الصوتية

يمكن للموجات فوق الصوتية للعظام الهيكلية اكتشاف بلورات البول وحمض اليوريك البلوري العقيدي.

- الأشعة المقطعية المزدوجة الطاقة

يمكن لمسح التصوير هذا اكتشاف بلورات بولات حتى لو لم يكن الالتهاب موجودًا نظرًا لأن هذا الاختبار مكلف وغير متوفر على نطاق واسع، فقد لا يقترح طبيبك استخدامه كأداة تشخيص.

علاج النقرس فى الكعب

لا يوجد علاج لمرض النقرس لكن العلاج متاح للحد من الهجمات والسيطرة على الأعراض المؤلمة.