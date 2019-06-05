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"FDA" توافق على عقار لالتهاب الرئة الجرثومى المكتسب من المستشفيات

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:00 م
"FDA" توافق على عقار لالتهاب الرئة الجرثومى المكتسب من المستشفيات fda
كتب بيتر إبراهيم

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وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم على حقن “Zerbaxa” التى تحتوى على المادة الفعالة (سيفتولوزان وتازوباكتام) لعلاج الالتهاب الرئوى الجرثومى المكتسب من المستشفى والالتهاب الرئوي الجرثومي المرتبط بالتهوية (HABP / VABP) في المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فما فوق.

وفى عام 2014 وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لأول مرة على Zerbaxa لعلاج التهابات معقدة داخل البطن والتهابات المسالك البولية.

ووفقًا لمعلومات الشركة الصانعة، يتم إعطاء Zerbaxa في نظام تحت إشراف الأطباء بجرعة 1.5 جرام كل ثمانى ساعات عن طريق الحقن فى الوريد لمدة ساعة واحدة، ويجب أن تستند مدة العلاج إلى موقع العدوى وشدته وتقدم المرض.

وفى دراسة متعددة الجنسيات أجريت على 726 مريضا فى المستشفى يعانون من الالتهاب الرئوي الجرثومي الذين تم حقنهم مع Zerbaxa أو دواء مضاد للجراثيم آخر، وجد الباحثون معدلات وفيات أقل للذين يتعاطون تلك الحقن.

وتضمنت ردود الفعل السلبية الأكثر شيوعًا بين المرضى الذين عولجوا بـ Zerbaxa مستويات إنزيم الكبد المرتفعة، وضعف الكلى أو الفشل، والإسهال.

وتلاحظ إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) أنه لا ينبغى استخدام Zerbaxa فى المرضى الذين يعانون من فرط الحساسية الشديد لمكونات الدواء أو piperacillin / tazobactam أو الأدوية المضادة للبكتيريا الأخرى فى فئة بيتا لاكتام.


FDA

الالتهاب الرئوى

التهاب الرئة الجرثومي

علاج التهاب الرئة الجرثومي

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