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6 طرق تحميك من فرص الإصابة بسرطان القولون

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:30 ص
6 طرق تحميك من فرص الإصابة بسرطان القولون القولون
كتب بيتر إبراهيم

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كشف فريق من الباحثين عبر الموقع الطبي الأمريكي "Health Day News"، أن نصف حالات سرطان القولون في الولايات المتحدة يمكن منعها إذا اتبع الأشخاص ست خطوات مؤكدة للحد من مخاطر الإصابة بهذا السرطان اللعين.

وقال "أليس بندر"، رئيس برامج التغذية في المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، إن "البحث يشير الآن إلى أن 50% من حالات سرطان القولون والمستقيم في الولايات المتحدة يمكن منعها كل عام من خلال النظام الغذائي وخفض الوزن والنشاط البدني".

وقدم الباحثون ستة خطوات سهلة يمكن اتخاذها لمحاولة تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، وتشمل:

ـ تقليل محيط الخصر وتخسيس البطن "الكرش" التي تم ربطها إلى زيادة مخاطر الإصابة بسرطان القولون، بغض النظر عن وزن الجسم.

ـ ممارسة النشاط البدني المعتدل العادية، التي يمكن أن تكون ممارسة الأعمال المنزلية والتنظيف.

ـ أكل الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف، حيث أثبتت دراسة علمية حديثة، أن لكل 10 جراما مضافة من الألياف في النظام الغذائي اليومي، تقلل من خطر الاصابة بسرطان القولون بنسبة 10%.الحد من استهلاك اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنعة، مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد واللحوم الباردة، حيث اكدت الدراسات على أن اللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون بمعدل الضعف.

ـ تجنب شرب الكحول أو الحد من تناوله بما لا يزيد عن كأسين يومياً للرجال وللنساء.

ـ تناول المزيد من الثوم، حيث تشير الدلائل إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون بمعدل 20%.

وأضاف الباحثون أن مارس هو شهر الوعية بسرطان القولون والمستقيم، وتوصي جمعية السرطان الأمريكية بالحديث مع الطبيب حول فحص سرطان القولون قبل ظهور الأعراض، حيث يكون العلاج أسهل وترتفع معدلات البقاء على قيد الحياة للأشخاص المصابين بالسرطان في مراحله الأولية.


القولون

علاج التهاب القولون

علاج القولون

التهاب القولون

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