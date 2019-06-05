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هيئة الصرف: معداتنا جاهزة لأى طوارىء خلال إجازة عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:05 م
هيئة الصرف: معداتنا جاهزة لأى طوارىء خلال إجازة عيد الفطر سيارات هيئة الصرف
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس خالد مدين رئيس هيئة الصرف، أن الهيئة تتابع شبكات المصارف على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان عدم حدوث أى ازدحامات للمياه بها خلال إجازة عيد الفطر، مشيراً إلى أنه تم إعداد غرفة عمليات بكل إقليم تابع للهيئة و نوبتجيات عمل بكل إدارة عامة للصرف لمتابعة مناسيب المياه بالمصارف وحالة الجسور والتأكد من استقرار حالة المصارف ومحطات الصرف وذلك على مدار الساعة .
 
وأضاف مدين فى تصريحات له أنه تم التأكد من جاهزية معدات الطوارىء وسائقيها والاستعداد للتحرك فى إتجاه من مواقع الأزمات فور الإبلاغ، لافتا إلى أنه تم توزيع بعض معدات الطوارىء والإمكانيات الأخرى بأماكن قريبة من المواقع الحرجة، إضافة إلى التأكد من حالة السحارات ونظافتها وأماكن الإختناقات .
 
وأكد أنه يتم تشديد الرقابة الدورية على المصارف والترع وتشكيل غرفة عمليات على اتصال دائم بالشرطة، وكذلك نوبتجيات للمهندسين والفنيين للتواجد بالمناطق الحيوية طوال عطلة العيد لضمان استمرار كفاءة التدفقات المائية لمختلف الاحتياجات خاصة الزراعة الصيفية ومياه الشرب والأغراض الأخرى لتحقيق الأمن المائى للبلاد، وتجهيز المعدات المتوفرة للاستعانة بها عند الضرورة، من خلال لجنة مشكلة من قيادات الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع الرئيسية تفاديا لوقوع أى أزمات .
 
 

هيئة الصرف

شبكات المصارف

اجازة عيد الفطر

حالة المصارف

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