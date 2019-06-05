نقيب التمريض: ضبط نوبتجيات وسهر 198 ألف ممرضة بالمستشفيات طوال أيام العيد

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أنه تم التوصية بتوفير أعداد مناسبة من التمريض كنوبتجيات بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية طوال أيام عيد الفطر المبارك، لضمان استمرار خدمات الطوارئ الطبية للمواطنين .

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن وزارة الصحة قبيل الأعياد والمواسم تعيد توزيع القوى التمريضية التى يبلغ عددها 198 ألف ممرضة بوزارة الصحة لضمان توفير التمريض لأداء الخدمات للمرضى بشكل منتظم خاصة الطوارئ والمحجوزين بالمستشفيات، مؤكدة أن ذلك يستهدف ضبط أداء التمريض فى النوبتجيات والسهر.

وأضافت نقيب التمريض أنه سيتم عمل غرفة عمليات مركزية طوال أيام العيد بالنقابة العامة مع ربطها بغرفة عمليات وزارة الصحة لمتابعة نشاط وأداء التمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات.