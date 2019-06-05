موجز 6.. ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها ارتفاع رصيد الذهب فىالاحتياطىالأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه، ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بالعيد مع أسر الشهداء، وتصدى رجال الشرطة لهجوم إرهابى بشمال العريش.. وغيرها من الأخبار المهمة..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أعلن البنك المركزىالمصرى، ارتفاع رصيد الذهب فىالاحتياطىالأجنبى لمصر، إلى نحو 2.752 مليار دولار، ما يعادل 46 مليار جنيه، فى نهاية شهر مايو 2019، مقابل نحو 2.731 مليار دولار، ما يعادل نحو 45.6 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة تقدر بنحو 400 مليون جنيه خلال شهر.

ارتقى الشهداء إلى الفردوس، لكن أرواحهم ما زالت تحيط بأبنائهم وذويهم على الأرض، ومع تجمع أبناء الشهداء اليوم فى الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن هذا الاحتفال فى حقيقته عيد مع الشهداء وأرواحهم الحية.

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة حيوان الجيزة شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين فى أول أيام عيد الفطر المبارك، باستقبالها 72 ألفا بحصيلة 370 ألف جنيه، بسعر 5 جنيهات للتذكرة.

فى الوقت الذى ينشغل فيه معظم المواطنين بفرحة العيد ولمة الأقارب والتنزهةفى الحدائق والاستمتاع بأجواء العيد، كان أبطالنا الصامدون على أرض الفيروز يواجهون الإرهاب بقوة وحسم وشجاعة، حيث استهدف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم الأربعاء كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل اطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية.

أكدت مصلحة سك العملة بوزارة المالية تركيب وتشغيل ماكينة جديدة لـ"الفكة" بمكتب البريد الرئيسي بالعتبة ، للمساهمة في توفير العملات المعدنية تيسيرا على المواطنين، وذلك بعد نجاح تجربة ماكينة "الفكة" الأولى التي تم تركيبها بمحطة مترو "الشهداء" بميدان رمسيس في سبتمبر 2018.

عاشت قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس الفرعون المصرى لاعب منتخب مصر، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، ليلة من السعادة أمس الثلاثاء، بعد وصول "صلاح" إلى القرية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسط أسرته، بعد فرحة التتويج بكأس دورى أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي، وإحراز أحد هدفى الفوز.

حرص العديد من المواطنين على الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، على محور روض الفرج، وقام الشباب بالتقاط الصور التذكارية من أعلى المحور، كما يتوافد حاليا العديد من الأسر مصطحبين أطفالهم للاحتفال بالعيد على المحور.

تفقد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، مرسى ماسبيروللإتوبيسالنهرى، للاطمئنان على تأمين المرسى بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.

لقى 6 من العناصر الإجرامية الخطرة المتورطين فى واقعة استشهاد ضابط من قوة مديرية أمن الشرقية، مصرعهم خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة.

قال خبراء هيئة الأرصاد إن درجات الحرارة فى معدلاتها الطبيعية، والأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات، وطالبوا المسافرين بتوخى الحذر من الشبورة المائية.

بعد معاناة طويلة مع المرض، رحل الفنان الكبير محمد نجم عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75 عاماً، حيث عانى خلال الفترة الماضية من جلطة دماغية دخل على إثرها أحد مستشفيات حىالدقى، لتتسرب بعدها بأيام صورة محزنة لنجم وهو يرقد فى المستشفى بأجهزة علاجية من داخل العناية المركزة.

أعلن مسئولو شركة تذكرتى نفاد تذاكر مباراة افتتاح بطولة أمم افريقيا 2019، بين مصر وزيمبابوى المقرر لها يوم 21 يونيو الجارىباستاد القاهرة، حيث تم بيع التذاكر المخصصة للمباراة عبر تطبيق تذكرتى.

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