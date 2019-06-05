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مقتل 7 من إرهابيى داعش بينهم قيادى بارز فى غارة للطيران العراقى بالأنبار

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:42 م
مقتل 7 من إرهابيى داعش بينهم قيادى بارز فى غارة للطيران العراقى بالأنبار عناصر داعش - صورة أرشيفية
بغداد /أ ش أ/

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 أعلن القيادى فى الحشد العشائرى قطرى السمرمد، اليوم الأربعاء، مقتل ما يسمى بأمير ولاية الجزيرة فى (داعش) وستة عناصر فى غارة لطيران الجو العراقى غربى الأنبار.

 

وقال السمرمد، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، "إنه بعد ورود معلومات عن تواجد أمير ولاية الجزيرة بداعش المدعو عبدالله الفرحان الملقب ب‍أبو مسلم العراقى فى صحراء الحزيرة قامت قوة مشتركة من الجيش العراقى والحشد العشائرى بملاحقة 4 عناصر لداعش كانوا يستقلون دراجات نارية وتحديدا عند منطقة الدولاب التابعة لقضاء هيت غربى الأنبار، حيث انتهت بدخولهم إلى أحد الأنفاق".

 

وأضاف أن الطيران قام بقصف النفق الذى اختبأ فيه عناصر التنظيم بشكل كامل، وتبين وجود 7 جثث لعناصر تنتمى لداعش؛ بما فيهم أمير ولاية الجزيرة بداعش، وهو ما يدل إلى اعتماد التنظيم هذا المكان كوكر لتنفيذ العمليات الإرهابية عملياتها ضد القوات الأمنية والمدنيين.

 


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