مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش
الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:40 ص
مقتل إرهابى
كتب – محمود عبد الراضى
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أعلنت وزارة الداخلية فى بيان أن عدد من العناصر الإرهابية، استهدفت فجر اليوم الأربعاء كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و٦ مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
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