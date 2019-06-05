مقتل عدد من عناصر (داعش) فى قصف لطيران التحالف بالأنبار غربى العراق

أ ش أ

أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء بمقتل عدد من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى في قصف لطيران التحالف الدولى بمحافظة الأنبار غربى العراق.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر القول إن "طيران التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وجه قصفه تجاه مناطق معينة في وادي جعيل بصحراء منطقة الدولاب شمالي الأنبار"، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن تدمير مقر لتنظيم (داعش) الإرهابي وقتل عدد من عناصره.