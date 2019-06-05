مصرع شخص وإصابة 6 أثناء محاولة إصلاح عربة لنقل المتزلجين بجبال الألب

(رويترز)

سقط قتيل وأصيب ستة آخرون فى حادث بمنتجع إنجيلبرج تيتليس الجبلي فى سويسرا اليوم الأربعاء، خلال أعمال صيانة لعربة هوائية معطلة من عربات نقل المتزلجين لقمم الجبال.

وقالت شرطة منطقة أوبوالدن، إن العمال أصيبوا أثناء محاولة إصلاح العربة المعطلة. وذكرت الشرطة أن عاملين أصيبا بجروح بالغة في حين أصيب آخر بجروح متوسطة. ولحقت بثلاثة جروح طفيفة.

ونقلت طائرات هليكوبتر الثلاثة الذين أصيبوا بجروح بالغة ومتوسطة إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم شركة بيرجباهنين إنجيلبرج تروبسي تيتليس للعربات الهوائية إنه ليس هناك أي سائح بين المصابين في الحادث.