مرور القليوبية يضبط 914 مخالفة متنوعة على الطرق الرئيسية والفرعية

القليوبية - نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة موسعة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية، أسفرت عن تحرير 914 مخالفة مرورية متنوعة فى أنحاء المحافظة.

كانت اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد وجه بشن حملات على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة، وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 914 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية.

وشملت المخالفات المحررة 99 مخالفة انتظار خاطئ، و75 مخالفة تصالح فورى، وسحب وحجز 17 دراجة نارية، وتحصيل 11 ألفا و250 جنيها مقابل التصالح الفورى فى عدد من الحالات. كما شن رجال المرور حملة على مطالع ومنازل الطريق الدائرى فى قليوب، أسفرت عن سحب 11 رخصة والتصالح فى 8 حالات بغرامات 2550 جنيها.