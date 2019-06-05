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محافظ كفر الشيخ يشرف على أعمال رفع شاحنة نقل غاز البوتاجاز إثر انقلابها

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:38 ص
محافظ كفر الشيخ يشرف على أعمال رفع شاحنة نقل غاز البوتاجاز إثر انقلابها
كفر الشيخ – محمد سليمان

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انتقل الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إلى موقع حادث انقلاب شاحنة محملة بصهريج نقل غاز البوتاجاز، بالطريق الدولى الساحلى أمام قرية العاقولة بمنطقة بر بحرى بمركز بلطيم، محملة بـ 25 طن غاز البوتاجاز، قادمة من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز المنزلى ببلطيم.

محافظ كفر الشيخ يشرف على نقل حاملة غاز انقبلت على الطريق الدولي (1)

وتفقد محافظ كفر الشيخ موقع انقلاب الشاحنة يرافقه اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر الحاج على مدير إدارة الأمن الوطنى، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، ومحمد محجوب، رئيس مدينة برج البرلس، واللواء على الكفراوى، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة الحامول، والدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق الإسعاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

محافظ كفر الشيخ يشرف على نقل حاملة غاز انقبلت على الطريق الدولي (2)

قال محافظ كفر الشيخ، أنه فور إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بإنقلاب شاحنة نقل غاز البوتاجاز رقم 7013 كفر الشيخ تحمل خزان غاز رقم 50293 كفر الشيخ، محملة بمواد ملتهبة ( غاز البوتاجاز ) قادمة من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز بمدينة بلطيم بمنطقة بر بحرى بالبرلس، كلف على الفور بتأمين حركة المركبات على الطريق الدولى الساحلى وتأمين شاحنة الغاز، حفاظاً على أرواح المواطنين، وهرعت سيارات الحماية المدنية، والنجدة، والإسعاف، والمرور، إلى مكان انقلاب الشاحنة، بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وتم التواصل مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والتنسيق الكامل لإستعادة واستعدال الصهريج المنقلب، من خلال الدفع بـ 3 أوناش من خلال القوات المسلحة قدرة 80 ،110، 140 طن، وإحضار صهريج احتياطى لتفريغ شحنة الغاز اليه من الصهريج المنقلب، لسهولة التحكم فيه وسرعة استعداله واستعادته مرة آخرى الى رأس الشاحنة المخصصة له، من خلال إحدى الشركات المتخصصة.

محافظ كفر الشيخ يشرف على نقل حاملة غاز انقبلت على الطريق الدولي (3)

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لا توجد إصابات نتيجة انقلاب الشاحنة ، ولم تتأثر الحركة المرورية على الطريق الدولي الساحلي في الاتجاهين( دمياط_الإسكندرية )، وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر نيابة بلطيم العامة الإجراءات.

 

محافظ كفر الشيخ يشرف على نقل حاملة غاز انقبلت على الطريق الدولي (5)
 

 

محافظ كفر الشيخ يشرف على نقل حاملة غاز انقبلت على الطريق الدولي (6)
 

 

محافظ كفر الشيخ يشرف على نقل حاملة غاز انقبلت على الطريق الدولي (7)
 

 

محافظ كفر الشيخ يشرف على نقل حاملة غاز انقبلت على الطريق الدولي (8)
 

 

محافظ كفر الشيخ يشرف على نقل حاملة غاز انقبلت على الطريق الدولي (9)
 

 

محافظ كفر الشيخ يشرف على نقل حاملة غاز انقبلت على الطريق الدولي (10)
 

 

محافظ كفر الشيخ يشرف على نقل حاملة غاز انقبلت على الطريق الدولي (12)
 

 


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