محافظ سوهاج يتفقد مصابى حادث أتوبيس "سوهاج- البحر الأحمر"

سوهاج - عمرو خلف- محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، صباح اليوم عقب أداء صلاة العيد، يرافقه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس طريق سوهاج - البحر الأحمر، والذي وقع فجر اليوم، وذلك بمستشفي سوهاج الجامعي.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن الحادث أسفر عن إصابة 21 مواطناً منهم 8 أطفال، لافتاً الى وفاة طفلة منهم، نتيجة نزيف بالمخ، وبتر في اليد، مشيراً الى خروج عدد من المصابين لتحسن حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية لباقي المصابين.

وذكر المتحدث الرسمي أن المحافظ وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ودعم أسرة الطفلة المتوفية، وسرعة إنهاء إجراءات الدفن، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ووجود مصابين تم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

وبالفحص تبين من التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم 7965 ص ا ج ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 30 على طريق أنفجر الإطار الخلفى الأيسر للسيارة مما نتج عنه إنقلابها على جانب الطريق نتج عن ذلك إصابة 21 من مستقلى السيارة بينما توفيت طفله من المصابين عمرها 3 شهور فور وصولها المستشفى الجامعى.

وأشارت التحريات أن المصابين جميعهم من أسرة واحدة وان السيارة كانت قادمه من القاهرة في طريقها إلى قرية أبومناع بمركز دشنا محافظة قنا لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.



المحافظ يتفقد مصابي حادث اتوبيس سوهاج البحر الاحمر (3)