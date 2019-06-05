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محافظ القليوبية يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر ببنها

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:55 ص
محافظ القليوبية يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أدي الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر بمدينة بنها،بحضور عشرات المصلين ،   واللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ،مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم مدير المباحث بالمديرية، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، و قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وتناولت خطبة العيد فضل عيد الفطر المبارك، وما ينبغي على المسلم أن يفعله خلال العيد من صلة الأرحام وزيارة المرضى ونبذ المشاحنات ،  والتعاون على البر والتقوى ، وحرص المواطنين على تهنئة المحافظ بالعيد ، كما حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية معه، وقام المحافظ عقب الصلاة بمداعبة الاطفال الصغار وتوزيع الهدايا والألعاب عليهم ابتهاجا بالعيد.

ومن المقرر أن يقوم المحافظ بجولة على مستشفيات المحافظة وعدد من دور الأيتام للإطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتقديم التهنئة للأبناء الإيتام في يوم العيد.

وقال "عبد الحليم"، فى تصريحات صحفية ، إن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز كافة الحدائق والمتنزهات بمدينة القناطر الخيرية لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتأمين التجمعات والإدارة العامة لمرور القليوبية لتكثيف التواجد المرورى خاصة بالأماكن التي يعتاد المواطنون زيارتها، منها القناطر الخيرية ومدينة بن

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القليوبية

محافظ القليوبية

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