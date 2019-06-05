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محافظ الغربية: 10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق 3 منازل بطنطا

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:21 م
محافظ الغربية: 10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق 3 منازل بطنطا اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، صرف عشرة ألاف جنية لكل أسرة متضررة من حريق 3 منازل بمنطقة على أغا بطنطا، وذلك بعد إستيفاء الإجراءات القانونية المحددة للصرف.
 
كما أكد على متابعته الدورية لأعمال حصر التلفيات وصرف الإعانة العاجلة للمتضررين لإنهائها فى أسرع وقت، على أن تقوم مديرية التضامن بتوفير كافة سبل الإعاشة للأسر المتضررة لرفع المعاناة عنهم نتيجة إحتراق منازلهم.
 
يذكر أن، منطقة على أغا بطنطا شهدت حريق بثلاث منازل نتيجة ماس كهربائى، أدى إلى إشتعال محتويات المنازل دون خسائر بشرية،
 
 

محافظه الغربيه

وكيل وزارة التضامن

اعانة اجتماعيه

حرق منزل

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