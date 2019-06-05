محافظ الشرقية يؤدى صلاة عيد الفطر مع المواطنين باستاد الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أدى الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية والقيادات التنفيذية و الشعبية صلاة عيد الفطر ، بساحة استاد الزقازيق الرياضى وسط الآلاف من المواطنين ، وتناولت خطبة العيد كيفية الإحتفال بيوم العيد وآدابه وضوابط الفرحة وما ينبغي على المسلم عمله من صلة للأرحام و زيارة للمرضى وإدخال البهجة و السرور على اليتيم ، وتبادل محافظ الشرقية التهاني بالعيد مع المواطنين عقب انتهاء الصلاة.

محافظ الشرقية يؤدى صلاة العيد

ومن المقررأن يزور المحافظ المستشفيات ودور رعاية الايتام ، حرصا منه علي مشاركتهم فرحة العيد و التخفيف من آلامهم ، ثم يستقبل المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية بمكتبة بالديوان العام .

محافظ الشرقية يستمع لخطبة صلاة العيد

المواطنون يأدون صلاة العيد فى الشرقية