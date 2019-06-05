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محافظ الشرقية يؤدى صلاة عيد الفطر مع المواطنين باستاد الزقازيق

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:14 ص
محافظ الشرقية يؤدى صلاة عيد الفطر مع المواطنين باستاد الزقازيق محافظ الشرقية يؤدى صلاة العيد
الشرقية - إيمان مهنى

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 أدى الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية والقيادات التنفيذية و الشعبية صلاة عيد الفطر ،  بساحة استاد الزقازيق الرياضى وسط الآلاف من المواطنين ، وتناولت خطبة العيد كيفية الإحتفال بيوم العيد وآدابه وضوابط الفرحة وما ينبغي على المسلم عمله من صلة للأرحام و زيارة للمرضى وإدخال البهجة و السرور على اليتيم ، وتبادل محافظ الشرقية التهاني بالعيد مع المواطنين عقب انتهاء الصلاة.

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محافظ الشرقية يؤدى صلاة العيد

ومن المقررأن يزور المحافظ   المستشفيات  ودور رعاية الايتام ، حرصا منه علي مشاركتهم فرحة العيد و التخفيف من آلامهم ، ثم يستقبل المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية بمكتبة بالديوان العام   .

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محافظ الشرقية يستمع لخطبة صلاة العيد
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المواطنون يأدون صلاة العيد فى الشرقية

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