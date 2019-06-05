محافظ الإسكندرية يتفقد دارا للمسنين للاطمئنان على النزلاء فى عيد الفطر

قام الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافط الإسكندرية صباح اليوم بتفقد دار رعاية المسنين بسموحة بحى شرق، للاطمئنان على راحة النزلاء بالدار، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفى إطار حرصه على توفير الدعم الكامل لدور المسنين ورفع كفاءة الخدمات وتقديم الدعم المعنوى لكبار السن الذين يحتاجون لرعاية اجتماعية خاصة.

وتفقد محافظ الإسكندرية غرف النزلاء، مستفسرا منهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم سواء الخدمات الطبية أو الترفيهية، وعن وجود أية احتياجات لهم لتوفيرها، وهنأهم بعيد الفطر متمنيا لهم دوام الصحة، كما أعرب عن سعادته بمشاركتهم الاحتفال بالعيد.

وأكد المحافظ على المسئولين بالدار على أهمية تقديم الدعم النفسى والمعنوى الكامل للمسنين وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم ومراعاة حالتهم النفسية وقدراتهم الجسمانية وإشعارهم بالراحة والاستقرار.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيونى السكرتير العام بالمحافظة، واللواء وحيد رضوان، رئيس حى شرق، وطارق جمال، وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، والدكتور أحمد عارف مدير الدار.