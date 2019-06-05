مئات المصريين يحتفلون بالعيد ليلاً على محور روض الفرج: تحيا مصر تحيا مصر

كتب على عبد الرحمن تصوير السعودى محمود

واصلت الأسر المصرية اصطحاب أبنائها للاحتفال بعيد الفطر المبارك فى الحدائق والمتنزهات، والكبارى وخاصة كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج ، الذى شهد إقبال المئات من المصريين والحرص على التقاط الصور التذكارية أعلى الممشى الزجاجى.

وشهد كوبرى تحيا مصر احتفالات كرنفالية من جانب الشباب والأهالى حيث حرص البعض على استخدام الدفوف والطبول الصغيرة والرقص على الممشى الزجاجى، فى أول عيد بعد افتتاح الكوبرى رسميًا.

وأكد عدد من الأهالى لـ "اليوم السابع"، أنهم حرصوا على الاحتفال بعيد الفطر أعلى كوبرى تحيا مصر والاستمتاع بالنيل والاستمتاع بالتحفة الهندسية الرائعة التى انضمت لموسوعة جينيس للأرقام القياسى، مرددين عبارات :"تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر"























