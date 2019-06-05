لجنة امتحانات خاصة لطالبة ثانوى عقب إصابتها بكسر بالحوض

عبرت الطالبة روان علاء الدين عطية الطالبة بالصف الثالث الثانوى، بمدرسة الشهيد عزت الشافعى للبنات - التى تعرضت للإصابة بكسر فى الحوض، وانحراف فى العمود الفقرى منعها من الحركة نتيجة حادث سيارة - عن شكرها وتقديرها فى رسالة، للدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، وللدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لمساعدتها فى محنتها وإرسال لجنة خاصة لها بالمستشفى لأداء الامتحان وتوفير معلمين لها فى منزلها.

وأكدت روان علاء الدين، أنها سعيدة باهتمام المسئولين، وذلك لأن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة، وفرا لها معلمين، فى منزلها فى كل المواد الدراسية، ولم يتقاض أى منهم مليما واحدا، كما أن وكيل الوزارة اطمأنت عليها هاتفيا، وأرسلت لجنة من المديرية لزيارتها ومتابعتها، مشيرة إلى أن اهتمام المسئولين بها أعادوا لها الثقة فى نفسها.

وأضافت والدة روان، أنها فوجئت بعد لجنة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم ولجنة النظام والمراقبة للثانوية العامة بقطاع الإسكندرية، خاطبت الدكتور محمد كمال، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحى، واللجنة الطبية العامة، لإفادتهم بحالة ابنتها ومدى إمكانية توفير مكان لها لعقد لجنة خاصة لها، حفاظاً على مستقبلها.

وأضافت والدة روان، أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، وجه لجنة التأمين الصحى لمتابعة الحالة، وشدد على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعقد لجنة خاصة لابنتها مما انعكس إيجابياً على حالتها النفسية.

وأكدت والدة روان، أنها كانت فى حاجة لمساعدة لبعض المعلمين الآخرين فى بعض المواد، ولم يكن من السهل استجابتهم، لاستحالة انتقالهم للمنزل، ولكنها فوجئت باتصال هاتفى من الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، تزف لها بشرى استجابة المعلمين الذين سيحضرون ما أعاد لروان الثقة فى نفسها ومنحوها دفعة معنوية لأداء الامتحان.

وقالت والدة روان، أن توصيات ومتابعة الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، أدت إلى توجه اللجنة الطبية العامة، لزيارتها بحضور الدكتور عصام الدين عبدالخالق، مدير فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ، لمتابعة الحالة وكتابة تقرير عن حالتها.