فيديو وصور.. الملاهى وألعاب الأطفال بميدان أبوالحجاج بالأقصر كاملة العدد

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أماكن الألعاب وملاهي الأطفال بميدان أبوالحجاج الأقصرى الأشهر بمحافظة الأقصر، مع بدء دقات أولى ساعات عيد الفطر المبارك توافد كبير من الأسر برفقتهم أطفالهم، للاحتفال بأول أيام العيد وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وقال علي مصطفي، موظف، "إنه إصطحب أسرته لصلاة عيد الفطر المبارك في ميدان أبو الحجاج الأقصري، وقرر عدم العودة للمنزل دون الاحتفال بالعيد برفقة زوجته وطفله قبل إضفاء أجواء من البهجة عليهم بركوب الألعاب داخل الملاهي المتنقلة التى تقام خصيصاً بميدان أبو الحجاج من ناحية مسجد أحمد النجم للاستمتاع بأول أيام العيد المبارك".

وكان محافظة الأقصر المستشار مصطفى محمد ألهم، قد قرر تشكيل لجنة لمتابعة احتفالات العيد وخدمة المواطنين، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك، حيث جاءت تعليماته لكافة الجهات التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى طوال أيام العيد، وذلك لتفادى حدوث أى طارئ قد يعكر صفو احتفالات العيد.

وأصدر المستشار مصطفى ألهم، القرار رقم 264 لسنة 2019، وذلك بخصوص تشكيل لجنة برئاسة اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد للمحافظ، وعضوية عدد من القيادات التنفيذية، وذلك لإنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتنسيق المتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وغرف عمليات شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة أى أعطال طارئة بالمرافق العامة.

وتم تخصيص الأرقام 2374903 - 2372188 لتلقى كافة شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، ومن جانبه توجه محافظ الأقصر بالتهنئة للمواطنين متمنيا لهم الخير والسلام .