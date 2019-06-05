فيديو.. فرحة سجين عقب العفو عنه: تحيا مصر اللى خرجتنى من السجن لعيالى

كتب: محمود عبد الراضى - كريم صبحى

"دموع وأحضان وكلمات شكر وسجود على الأرض".. كانت أبرز المشاهد التى تصدرت حفل الإفراج عن الغارمين وبعض المسجونين المفرج عنه اليوم، تنفيذا لقرار العفو الرئاسى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ودخل أحد المفرج عنهم بعفو رئاسى فى نوبة بكاء فرحا بخروجه لأسرته حيث احتضن ابنتيه وتوجه بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى جعله يلتقى بأولاده فى عيد الفطر.

وأضاف أنه صدر حكم بحبسه 6 أشهر بسبب عدم قدرته على دفع الديون قائلا: "شكرا للرئيس اللى دفع ديونا وتحيا مصر اللى سددت ديوننا".

وأفرجت مصلحة السجون، فى أول أيام عيد الفطر، عن 2002 نزيل ونزيلة بالسجون، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 269 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وشهد حفل الافراج عن السجناء بسجون طرة، الإفراج عن 139 نزيلا "126 رجال ـ 13 سيدات" من الغارمين بعد سداد ديونهم بتمويل من صندوق "تحيا مصر" على نحو يبرز اهمية مبادرة رئيس الجمهورية ويجسد تنامي أطر التكافل الإجتماعي بين المصريين.

كما تم الإفراج بالعفو عن 595 نزيل، والإفراج تحت شرط عن 268 نزيل، ليبلغ إجمالي المستفيدين من العفو والإفراج تحت شرط والغارمين والغارمات 2002 نزيل ونزيلة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.