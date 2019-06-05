فيديو .. شاب يقطع 17 ساعة سفر من الأقصر لمقابلة محمد صلاح بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

قطع الشاب حسام البدرى، "سائق"، من محافظة الأقصر 17 ساعة سفر من محافظته بصعيد مصر، ليحضر الى قريك نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، لمقابلة النجم محمد صلاح ، الذى حضر الى قريته لقضاء عيد الفطر .

وقال حسام البدرى ، لـ " اليوم السابع " ، أنه من عشاق اللاعب محمد صلاح ، وعندما علم أن النجم الكبير سوف يقضى العيد مع أسرته فى الغربية ، صمم على أن يذهب لزيارتة ، مشيرا الى أنه وصل بعد 17 ساعة سفر من الأقصر الى القاهرة ومنها الى الغربية ، وعندما وصل الى قرية نجريج التقى بوالد النجم محمد صلاح ، وأخبره أنه جاء من الأقصر خصيصا لمصافحة نجم مصر وفخر العرب ، مؤكدا أن والد صلاح سمح له بدخول المنزل .

وأضاف البدرى ، أنه عندما التقى محمد صلاح قال له أنه قادم من الأقصر علشان أقبالك ورد عليه صلاح قائلا " أهلا بيك على رأسى " ، مشيرا الى أنه يعتبر صلاح مثل أعلى وقدوة وهو " نمبر وان " .