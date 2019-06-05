سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو .. شاب يقطع 17 ساعة سفر من الأقصر لمقابلة محمد صلاح بالغربية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:29 ص
فيديو .. شاب يقطع 17 ساعة سفر من الأقصر لمقابلة محمد صلاح بالغربية حسام البدرى مع محمد صلاح
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قطع الشاب حسام البدرى، "سائق"، من محافظة الأقصر 17 ساعة سفر من محافظته بصعيد مصر، ليحضر الى قريك نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، لمقابلة النجم محمد صلاح  ، الذى حضر الى قريته لقضاء عيد الفطر .
 
وقال حسام البدرى ، لـ " اليوم السابع " ، أنه من عشاق اللاعب محمد صلاح ، وعندما علم أن النجم الكبير سوف يقضى العيد مع أسرته فى الغربية ، صمم على أن يذهب لزيارتة ، مشيرا الى أنه وصل بعد 17 ساعة سفر من الأقصر الى القاهرة ومنها الى الغربية ، وعندما وصل الى قرية نجريج التقى بوالد النجم محمد صلاح ، وأخبره أنه جاء من الأقصر خصيصا لمصافحة نجم مصر وفخر العرب ، مؤكدا أن والد صلاح سمح له بدخول المنزل . 
وأضاف البدرى ، أنه عندما التقى محمد صلاح قال له أنه قادم من الأقصر علشان أقبالك  ورد عليه صلاح قائلا  " أهلا بيك على رأسى " ، مشيرا الى أنه يعتبر صلاح مثل أعلى وقدوة وهو " نمبر وان " .
 

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

محمد صلاح

قريه محمد صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

صور.. الرابحون والخاسرون من رحيل جروس فى الزمالك

صور.. الرابحون والخاسرون من رحيل جروس فى الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة