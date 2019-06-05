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فقدان الاتصال بقارب على متنه 75 شخصًا قبالة سواحل مالطا

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:53 م
فقدان الاتصال بقارب على متنه 75 شخصًا قبالة سواحل مالطا قارب - صورة أرشيفية
روما /أ ش أ/

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أعلنت منظمة إنسانية إيطالية غير حكومية، اليوم الأربعاء، فقدان الاتصال بقارب يحمل على متنه 75 شخصًا قبالة سواحل مالطا.

 

ونقلت وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية عن مشروع "هاتف الإنذار" التطوعى لإنقاذ المهاجرين من الغرق التابع لمنظمة مراقبة البحر المتوسط، أنه فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأربعاء، كنا على اتصال بقارب يحمل 75 شخصًا فى منطقة البحث والإنقاذ المالطية، وأنه أصبح من المتعذر الآن تأمين أى اتصال ممكن مع القارب، وأن مالطا ترفض منذ ساعات، إعلامنا فيما إذا كانت قد حددت موقع القارب وشرعت بعملية الإنقاذ.

 

يُذكر أن مشروع "هاتف الإنذار" تم تأسيسه فى أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدنى فى أوروبا وشمال أفريقيا وهو يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتيا للاجئين الذين يواجهون صعوبات فى مياه البحر المتوسط على متن القوارب المنكوبة ليوفر لهم فرصة ثانية لإيصال نداء استغاثتهم وهو رقم غير معنى بالإنقاذ بل مجرد إنذار لدعم عمليات الإنقاذ

 

 

 


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